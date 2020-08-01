Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова предложила комиссии прочитать расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер 1», «если нервы действительно крепкие» — послушать.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства назвала утверждения польской стороны «бесконечным фантазийным процессом».

Ранее вторая польская комиссия, которая занимается расследованием крушения самолета главы республики Леха Качиньского, заявила, что причиной трагедии стал взрыв. В отчете также утверждается, что взрывчатка могла быть подложена во время ремонта самолета в России. Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года, на борту находились 96 человек, все погибли.

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