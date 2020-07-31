Кадыров рассказал об эмоциях при присвоении ему Путиным звания генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился о том, какие эмоции он испытывал, когда президент России Владимир Путин сообщил ему о присвоении звания генерал-майора. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 24».

По словам Кадырова, когда он узнал о звонке от президента, быстро подбежал к телефону и встал «по стойке смирно».

«Президент: «Добрый день. Ты сидишь?». Я говорю: «Владимир Владимирович, когда с вами разговариваю, я по стойке «смирно» стою». Он говорит: «есть повод для этого», зачитал указ и поздравил», — рассказал чеченский лидер.

Он отметил, что это звание для него не просто воинское, а необычное звание.

«Сам Верховный Главнокомандующий говорит, что подписал указ, и поздравил.... Это не просто президент, а великий человек, мудрый политик, самый авторитетный в мире человек», — заявил Кадыров.

22 июля президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом сообщил сам чеченский лидер на своих страницах в соцсетях.

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