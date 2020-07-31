Песков заявил, что о сворачивании «нормандского формата» речи не идет
close
Россия по-прежнему следует Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, о сворачивании переговоров в «нормандском формате» речь не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил. И если это утверждается, то является передергиванием», — сказал Песков.
«Нормандская четвёрка» — группа лидеров Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
— Экс-президент Украины заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
— МИД Украины заявил, что Киев заинтересован в новой встрече «нормандской четверки»