Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

Белоруссия передала Украине список россиян, задержанных под Минском, пишет РИА «Новости».

Украина проверит, участвовали ли задержанные в боевых действиях в Донбассе.

Ранее под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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