Задержанные в Белоруссии намеревались вылететь из Минска в Стамбул

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Белоруссии российские граждане следовали транзитом через Минск в Турцию, сообщает ТАСС.

«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил дипломат.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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