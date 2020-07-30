Госдеп запросил увеличение бюджета вдвое на борьбу с дезинформацией России

Госдепартамент США попросил увеличить вдвое бюджет на следующий год на борьбу с дезинформацией со стороны России, объявил госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом пишет ТАСС.

«Госдепартамент в бюджете на 2021 финансовый год запрашивает $138 млн на работу Центра глобального взаимодействия - более чем в два раза выше текущего уровня», — сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что США не потерпят пропаганду, руководимую «Кремлем или любыми другими нашими противниками». По его словам, Россия выступает дестабилизирующей авторитарной силой, действующей на Украине, в Сирии, Ливии и западных демократиях.

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