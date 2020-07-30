Эксперт прокомментировал завершение приема документов от кандидатов в губернаторы Камчатки

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал завершение подачи документов на регистрацию кандидатов в губернаторы Камчатки, отметив, что желающих стать главами региона достаточно много.

«Человек 15 подали сейчас заявления, то есть это довольно много. Понятно, что не получится соблюсти квоту по муниципальному фильтру. Скорее всего попадут человек пять системных партий», — отметил он.

Матвейчев считает, что «когда будет понятна раскладка из четырех-пяти человек, тогда лучше всего комментировать». Эксперт добавил, что «там запутанная ситуация», так как есть «старый кадр коммунист [Валерий] Быков». «Мне кажется, будет проблемный у него момент. Вообще, скорее всего, будут все парламентские партии, а по поводу Быкова пока не знаю. Он представитель старой команды. Он еще при [экс-губернаторе Владимире] Илюхине был, и до Илюхина имел пост. Тесно связан со старыми элитами, которые боятся, что новый губернатор их там может позачищать», — полагает Матвейчев.

Он выразил мнение, что у Быкова могут быть не только партийные подписи, а «некоторые единороссы могут поставить за коммуниста подпись и наоборот». «Посмотрим. Мы, собственно, и видели, что у Быкова есть единороссовские подписи», — добавил он. Матвейчев подчеркнул, что в итоге останется не больше четырех-пяти человек, «что вполне нормально».

Говоря о нынешнем врио губернатора Камчатского края Владимире Солодове, эксперт отметил, что он «свежая струя». «Молодой, перспективный менеджер нового типа. С ним связана, прежде всего, надежда на обновление и изменения на Камчатке, на улучшение жизненного комфорта, потому что народу надоело, что они в медвежьем углу сидят и в своем соку варятся», — сказал Матвейчев.

При этом он отметил, что на данном этапе не видит никаких действий властей, которые свидетельствовали о том, что нынешняя кампании нелегитимна. «Я пока не вижу сомнений, поводов, случаев, чтобы можно было говорить о нелегитимности. Все, кто хотел, документы подали и подписи пособирали. Все остальное нормально», — заключил эксперт.