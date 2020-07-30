Помпео назвал Компартию КНР центральной угрозой современности

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что одной из главных угроз для мирового сообщества в современной эпохе является Коммунистическая партия Китая (КПК), сообщает ТАСС.

«Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи», — сказал Помпео.

По его словам, заслуга США состоит в том, что они помогли осознать эту угрозу другим странам мира.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что пришло время для формирования «нового альянса демократий» для противостояния коммунистическому Китаю.

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