Пресс-секретарь Лукашенко признала, что рейтинг президента упал из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт признала, что текущей весной рейтинг белорусского лидера Александра Лукашенко упал из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает портал Край.by.

По ее словам, на многие процессы повлияла пандемия. Она отметила, что, в том числе, распространяющиеся в сети различные сведения «раскачивали ситуацию».

«Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал. Конечно, в первую очередь это было связано с коронавирусом и непопулярными на тот момент мерами», — сказала Эйсмонт.

Она добавила, что президенту принимать решения на фоне пандемии было нелегко.

«В нашей стране так выстроена система власти, что фактически за все несет ответственность один человек, и кто это, мы понимаем», — сказала пресс-секретарь, отметив, что в стране никто не решился бы пренебречь интересами и здоровьем людей.

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