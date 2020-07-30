Поправки к Конституции по международным темам не вызвали споров за рубежом

Изменения в Основном законе РФ, которые касаются закрепления целостности страны, не вызвали споров или вопросов за рубежом, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Конституцию.

Исключение — это позиция Японии, уточнил сенатор, объяснив это «понятными причинами».

В свою очередь Алексей Пушков напомнил, что Киев и его союзники продолжают муссировать тему Крыма.

По его убеждению, «эти темы надо снимать с повестки дня».

Поправка к Конституции «железобетонно закрепляет Крым за Россией», уверен сенатор. Именно поэтому каких-то изменений здесь ждать Пушков не советует.