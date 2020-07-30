В МИД Белоруссии прошла встреча с послом РФ после задержания россиян

В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипломатических миссий России и Украины по делу задержанных в Белоруссии россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза.

Он рассказал, что в белорусское ведомство были поочередно приглашены посол России в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения Петр Врублевский.

Отмечается, что в ближайшее время министерство распространит сообщение по итогам встреч.

Ранее под Минском были задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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