Киев отреагировал на возвращение Россией ноты протеста из-за парада в Крыму

Министерство иностранных дел Украины «не удивлено» решением российского внешнеполитического ведомства вернуть ноту из-за морского парада в Севастополе без рассмотрения, сообщает «Укринформ» со ссылкой на украинский МИД.

По мнению Киева, подобное решение является признаком «страусиного поведения российской дипломатии». При этом в МИД Украины добавили, что возвращение ноты не мешает официальной фиксации правонарушения.

Ранее МИД Украины передал российскому посольству ноту протеста из-за военно-морского парада в Черном море, который состоялся 26 июля. Российское министерство иностранных дел вернуло ноту без рассмотрения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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