Премьер Польши осудил развесивших флаги ЛГБТ на памятниках в Варшаве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook подверг критике активистов, которые развесили флаги ЛГБТ на варшавских памятниках.

По его словам, борцы с гомофобией перешли границы дозволенного. Моравецкий назвал их действия «актами вандализма», которые преследуют единственную цель — расколоть общество.

«Я не позволю этого! В Польше мы не допустим ошибок Запада. Мы все видим, к чему приводит терпимость к варварству», — заявил политик.

Он также обратил внимание, что меньшинства, которые не уважают идеалы большинства, наживают врагов, вместо того, чтобы объединять единомышленников.

В ночь на 28 июля в Варшаве сторонники ЛГБТ развесили радужные флаги на варшавских памятниках, в частности на памятниках Николаю Копернику, Яну Килинскому и Варшавской русалке.

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