ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны. Об этом РИА «Новости» рассказал один из претендентов Сергей Черечень.

По его словам, председатель ЦИК Лидия Ермошина поручила ему срочно собрать всех кандидатов на завтрашнюю встречу.

Однако, как отметил Черечень, она не назвала причину экстренного собрания.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов на этот пост, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.

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