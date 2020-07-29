МИД Белоруссии вызовет послов России и Украины из-за задержания россиян

Министерство иностранных дел Белоруссии вызовет послов России и Украины после задержания под Минском российских граждан, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Об этом сообщает «БелТА».

По имеющимся данным, около 14 из 32 задержанных россиян ранее были замечены в Донбассе, поэтому посол Украины также приглашается в МИД, рассказал Равков.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным белорусского КБГ, они являются гражданами России.

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