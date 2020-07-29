Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Совещание проводится во Дворце Независимости, указано в сообщении.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ.

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