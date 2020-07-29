Глава Владимира покинула свой пост

Глава Владимира Ольга Деева покинула свой пост по собственному желанию. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Отмечается, что Деева, которая также является председателем горсовета, заявила о досрочном прекращении своих полномочий на сессии Совета народных депутатов города Владимира в среду, 29 июля.

Совет народных депутатов принял ее отставку.

Отмечается, что теперь будет проведен конкурс по отбору кандидатуры на пост главы города.

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