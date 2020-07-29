На довыборы в Государственную думу зарегистрировались 12 кандидатов

На дополнительных выборах депутатов Государственной думы по четырем одномандатным округам зарегистрированы пока лишь 12 кандидатов из 31 выдвинутого от девяти политических партий. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА «Новости».

Известно, что дополнительные выборы депутатов ГД пройдут в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане.

По словам Памфиловой, срок подачи документов на регистрацию кандидатов завершается в среду, 29 июля.

Она также напомнила, что у избирательной комиссии есть 10 дней на проверку документов и принятие решения по кандидатам. Председатель ЦИК отметила, что семь кандидатов пока не представили документы на регистрацию.

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