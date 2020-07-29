Правительство и сепаратисты юга Йемена согласились на создание нового правительства

Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена согласились на срочную инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта между ними, передаетРИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД королевства.

Инициатива предусматривает создание нового правительства Йемена с кандидатурами сепаратистов в течение 30 дней и отвод сил сепаратистов из города Адена.

Представитель министерства отметил, что стороны согласились на выполнение данной инициативы и договорились приступить к реализации эр-риядского соглашения.

В августе 2019 года сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена захватили власть в Адене и других южных провинциях, вытеснив оттуда войска президента Абд Раббу Мансура Хади. При посредничестве Саудовской Аравии сторонам удалось договориться в Эр-Рияде о перемирии, выводе войск сепаратистов с занятых позиций и создании правительства при равном участии представителей юга и севера страны, однако данные договоренности до сих пор не выполнялись.

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