МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»

Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» в сервисах Google. Обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России и за ее пределами праздник – День крещения Руси», — говорится в сообщении.

МИД отметил, что также попали под блокировку каналы «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

По мнению МИДа, решение Google о блокировке — это пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации.

Ранее сообщалось, что видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград».

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