Навальный показал свою налоговую декларацию за 2019 год

Алексей Навальный показал подписчикам Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год.

Навальный зарегистрирован как ИП. Его доход в прошлом году составил 5,4 млн руб., при этом он выплатил 326,4 тыс. руб. в качестве налоговых отчислений.

Навальный опубликовал отчетность после того, как журналистка Russia Today Екатерина Винокурова пообещала назвать размер своей зарплаты, если он покажет свою.

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