Эксперт оценил доклад «Голоса» по наблюдению за выборами в ЕДГ

К опубликованному в понедельник движением «Голос» докладу по наблюдению за выборами в единый день голосования нужно относиться как к провокации, считает профессор Международной Балтийской академии, политолог, рижский социолог Михаил Родин.

«Оппозиция крайне важна для здорового функционирования любой демократической системы. В России оппозиция изначально исповедует популярное на Западе предвзятое отношение о российской избирательной системе, как нечестной, несправедливой, полной ошибок и фальсификаций. Этот скепсис поддерживается годами, но, к счастью, это не единственная точка зрения, существует множество серьезных и авторитетных аналитических статей и докладов, развенчивающих эти страшилки», — говорит он.

«Уже в преамбуле без доказательств два соавтора ставят клеймо на Россию, сообщая о фальсифицированных выборах, крайне низкой избирательской активности и никудышной правовой системе. И только оппозиционное движение «Голос», по их утверждению, единственная независимая группа, которая уже много лет все отслеживает и выявляет несправедливость», — отмечает Родин.

«Им очень не нравится барьер «муниципального фильтра», так и у нас в Латвии он такой же, и никаких проблем я здесь не вижу. А сделай этот барьер ниже, это станет большой ошибкой для России, тогда количество дисфункций будет захлестывать. Самое поганое в этом докладе то – чем грешат иногда неначитанные студенты первого курса – это описательное изложение материала. А где региональный аспект, отдельные случаи и персоналии? Никакой конкретики я так и не увидел», — говорит эксперт.