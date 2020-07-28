Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
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Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован после контакта с больным коронавирусом.
«В результате контакта с носителем #Covid19, несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония», — написал он на своей странице в Instagram.
Копин отметил, что у него уже взяли тест на коронавирус, результатов на данный момент нет.
Глава округа добавил, что рассматривает случившееся как возможность увидеть своими глазами работу врачей, среднего и младшего медперсонала, а также оценить условия для пациентов.
Копин напомнил, что пандемия еще не закончилась и нужно соблюдать меры предосторожности.
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