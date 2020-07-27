МИД Украины выразил протест из-за парада России в Черном море

Министерство иностранных дел Украины передало российскому посольству ноту протеста из-за военно-морского парада в Черном море, который состоялся 26 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

В министерстве заявили, что расценивают проведение парада как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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