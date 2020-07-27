Польша намерена выйти из конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша заявила о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием из-за несоответствия национальному законодательству, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова генерального прокурора страны Збигнева Зебро.

«В Европе нет страны, в которой стандарты недопущения насилия в отношении женщин соблюдаются лучше, чем в Польше. Это пример того, как стандарты могут соблюдаться без влияния идеологии», — сказал Зебро.

Он пояснил, что нормы указанной конвенции определяют пол человека «не в понятии биологическом», и такой подход «ставит под сомнение институты семьи и веры».

По мнению генпрокурора, такой подход может приводить к обратному эффекту, а именно к увеличению насилия.

«Вы не прочтете, что проблемой является алкоголь, наркотики, спайсы, не прочтете рекомендаций о борьбе с этим», — отметил Зебро.

Конвенция по борьбе с домашним насилием была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года. Она стала первым соглашением в Европе, направленным на противодействие насилию в отношении женщин и насилием в семьях.

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