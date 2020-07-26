Кадыров заявил о готовности жителей Чечни к санкциям

Жители Чечни готовы войти в санкционный список США вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом рассказал сам Кадыров, сообщает «Интерфакс».

«Те, кто меня видят, они говорят мне: если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в списке», – заявил глава региона.

При этом Кадыров подчеркнул, что жителей Чечни «невозможно напугать и заставить».

Кроме того, глава Чечни счел внесение его в санкционный список признаком того, что в политике его ставят на мировой уровень.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в республике «вплоть до заблокирования всех его счетов».

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