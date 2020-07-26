Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева

Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.

Она умерла в возрасте 82 лет в Петербурге 24 июля после тяжелой болезни.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится на сайте незарегистрированной «Всесоюзной Коммунистической партии большевиков».

Андреева стала известной в СССР и за его пределами после опубликованного в 1988 году письма «Не могу поступаться принципами» в газете «Советская Россия». В публикации она приводила доводы против перестройки. В газете «Правда» ее письмо назвали «манифестом антиперестроечных сил».