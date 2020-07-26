Скончалась автор «манифеста антиперестроечных сил» Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла автор известной статьи «Не могу поступаться принципами» и противник перестройки Нина Андреева, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

Андреева получила известность, когда в 1988 году, будучи учителем химии, опубликовала в газете «Советская Россия» открытое письмо под названием «Не могу поступиться принципами», которую позже назовут «Манифестом антиперестроечных сил».

«Это письмо разделило общество на два лагеря – сторонников сохранения социализма и тех, кто решил уничтожить всё, что связано с советским периодом», — заявили в партии.

«Манифест» получил широкий общественный резонанс в конце 1980-х годов. Он был перепечатан более чем в 800 изданиях.

С 1991 года Андреева возглавила незарегистрированную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.