Захарова ответила на предложение сделать Крым проблемой России

У Киева получилось сделать Украину мировой проблемой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России. Об этом сообщает РБК.

«У них (Киева. — прим. «Газеты.Ru») получилось превратить Украину в мировую проблему», — сказала Захарова.

Ранее Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. Он призвал Украину бороться за российский полуостров и не терять «настоящих друзей», разделяющих с Киевом общие ценности и общее будущее.

10 июня Климкин предлагал «отобрать» Крым.

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