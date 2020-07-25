Источник рассказал, когда может открыться российско-абхазская граница

Российско-абхазская граница будет постепенно открываться с 1 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

«Вопрос поэтапного открытия границы с Абхазией с 1 августа будет рассматриваться на заседании оперативного штаба..., которое состоится 28 июля», — сказал источник.

Другой источник, в администрации президента Абхазии, рассказал, что в республике сейчас работает комиссия Роспотребнадзора, чтобы доложить об обстановке оперативному штабу.

Ранее Россия объявила о возобновлении с 1 августа полетов в Великобританию, Турцию и Танзанию.

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