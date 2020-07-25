На Украине предложили превратить Крым в проблему для России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России. Об этом он написал в Facebook.

«Надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — написал Климкин.

Он заявил, что сейчас наступают «крымские дни», напомнив о недавней 80-й годовщине подписания Декларации Уэллеса, в которой США отказывались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

Экс-министр добавил, что многие не верили в деоккупацию, но Прибалтика получила то, что ей принадлежит.

Климкин провел параллель с «Крымской декларацией», годовщина которой состоится на днях, где Вашингтон не признает полуостров частью России.

Россия, в свою очередь, заявляет, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР в 1940 году соответствовало международному праву, поэтому термин «оккупация» неприемлем.

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