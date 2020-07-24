Джонсон признал допущенные в начала эпидемии коронавируса ошибки

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» признался, что его правительство допускало ошибки в начала эпидемии коронавируса в Соединенном Королевстве.

Например, правительство в первое время не осознавало масштабы проблемы. «Мы, вероятно, не видели в начале масштабы и, что вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме», — сказал премьер.

При этом Джонсон отметил необходимость извлечь уроки из приобретенного опыта.

«Будет время понять, что именно мы могли бы сделать по-другому», — резюмировал он.

Согласно последним сведения, в Британии зафиксировано почти 300 тыс. заразившихся и 45,5 тыс. смертей от инфекции.

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