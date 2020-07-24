Эксперт назвал преимущества многодневного голосования

Преимущество многодневного голосования – в удобстве и безопасности, а это, в свою очередь, позволит принять участие в выборах большему числу людей, что гарантирует более точное отражение воли народа, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«В конечном счете многодневное голосование не является единственно возможным и будет применятся в тех случаях, когда его преимущества будут востребованы», — отметил он.

Ранее на этой неделе Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

«Также важным новшеством считаю механизм отзыва членов комиссии от политических партий. В отсутствии такого механизма член комиссии теряет связь с партией (партия не может влиять на него) и в действительности представляет самого себя, а его задача именно в том, чтобы представлять партию и защищать её интересы», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, еще одна важная новелла – обязательная регистрация наблюдателя в том регионе, где проходят выборы.

«Это дань здравому смыслу: наблюдатель должен представлять избирателей, а избиратели – жители данного региона. Если наблюдатель не из этого региона, как он будет представлять интересы его жителей? А если он их не представляет, наблюдатель ли он?» — задается вопросом Журавлев.

«Из моментов, на которые я бы обратил внимание, – необходимость в дальнейшем проработать вопрос обеспечения надежности хранения бюллетеней в течение нескольких дней», — добавил он.