Два сенатора заразились коронавирусом

Два сенатора не пришли на заседание Совета Федерации, потому что заразились коронавирусом, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА «Новости».

«К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине (заражение коронавирусом). Поэтому прошу всех быть очень внимательными», — сказала Матвиенко.

Всего в России заразились 795 тыс., выздоровели 580 тыс., погибли почти 13 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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