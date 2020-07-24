Суд отменил возвращение экс-адвоката Трампа в тюрьму

Суд приказал перевести под домашний арест ранее возвращенного в тюрьму Майкла Коэна, бывшего адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление окружного судьи США Элвина Хеллерштейна.

Судья счел решение о возвращении Коэна в тюрьму ответом правительства на планы бывшего адвоката опубликовать книгу с критикой Трампа перед предстоящими выборами главы государства.

В мае текущего года тюремное заключение Коэна было заменено на домашний арест из-за опасности новой коронавирусной инфекции, однако он был возвращен в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста.

Коэна приговорили к трем годам тюрьмы в декабре 2018 года. Он признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний и в том, что был посредником при «выплатах за молчание», производимых Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу.

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