Кадыров назвал Помпео заказчиком убийства Джорджа Флойда

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео заказал убийство Джорджа Флойда. Об этом он сказал в эфире ЧГТРК «Грозный».

По словам Кадырова, эту информацию он получил от украинских спецслужб.

«У нас есть информация от украинских спецслужб, СБУ, что 100% Помпео заказал, чтобы [президент США] Дональд Трамп проиграл на выборах», — заявил Кадыров.

Об этом он рассказал, комментируя включение себя в «черный список» США. Кадыров отметил, что неверно обвинять его, если где-то на территории Чечни произошло преступление. Также он назвал неверным то, что санкции распространились на его жену и дочерей.

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