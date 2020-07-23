Сербия отложила начало полетов в Россию

Сербская авиакомпания Air Serbia отложила начало полетов из Белграда в Москву до 1 сентября, сообщил авиаперевозчик.

«Рейсы в Москву и Тель-Авив, возобновление которых первоначально планировалось на август, теперь перенесены на 1 сентября», — говорится в пресс-релизе.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами в конце марта, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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