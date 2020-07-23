РФ объявила в международный розыск политика Ренато Усатого

МВД России объявило в международный розыск политика и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого, сообщает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, следствие решило объявить политика в розыск для того, чтобы потом передать собранные материалы на него в Интерпол.

Как уточняется, Усатого хотят арестовать заочно.

«Вопрос о заочном аресте в отношении Усатого Р. Г. будет рассмотрен 24 июля», — прокомментировали в пресс-службе суда.

Известно, что Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, которая совершила два преступления: присвоила чужое имущество и организовала покушение на убийство. Он находился за рубежом на протяжении трех лет. За это время он обещал вернуться более десятка раз. Также месяц назад он пообещал принять участие в досрочных парламентских выборах.

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