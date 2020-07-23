В Кремле заявили, что доклад Лондона о «российских хакерах» оправдал негативные ожидания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что британский доклад, в котором говорилось о якобы вмешательстве «российских хакеров» во внутренние дела Великобритании, оправдал негативные ожидания, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На 100% (оправдал ожидания). Нет, ничего (нового) не было, и ни для кого не было», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее он назвал утверждения Лондона голословными, поскольку Москва никогда не вмешивалась в выборы в какой-либо стране мира.

В июле комитет Британского парламента по разведке и безопасности опубликовал доклад о «российском вмешательстве» во внутренние дела Соединенного Королевства.

В документе приводятся «доказательства» того, что Москва якобы пыталась повлиять на голосование за независимость Шотландии в 2014 году.

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