Байден назвал Трампа первым американским «президентом-расистом»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал нынешнего американского лидера, республиканца Дональда Трампа, «первым расистом, который избрался в президенты». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так он высказался по поводу того, что Трамп называет коронавирус «китайским вирусом» или «уханьским вирусом».

По мнению Байдена, оценка Трампом людей по цвету кожи или по месту рождения является абсолютно отвратительным явлением.

Он подчеркнул, что ни один предыдущий президент США не позволял себе этого.

«У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом. Он первый, кто это сделал», — добавил Байден.

Ранее американский президент объяснял названия «китайский вирус» или «уханьский» регионом происхождения коронавируса.

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