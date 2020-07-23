Депутат предложила штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование

В Госдуме разработали законопроект, предлагающий штрафовать мотоциклистов за движение между рядами и опасное лавирование. Об этом «Известиям» сообщила депутат Светлана Бессараб, являющаяся автором законопроекта.

Законопроект предлагает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Он предполагает штраф в размере 3 тыс. рублей за движение мотоцикла в полосе параллельно с автомобилем, и 15 тыс. рублей — за опасное лавирование по междурядью.

Депутат пояснила, что мотоциклисты погибают в ДТП в почти в 30 раз чаще, чем автолюбители. В российских городах ширина дороги составляет 2,75 метров или меньше, и чтобы избавить мотоциклистов от искушения идти на обгон автомобилей, которые занимают около 2 метров дороги, депутат предлагает ввести штрафы.

Законопроект направлен в правительство на рассмотрение.