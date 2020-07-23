Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Америка потребует от Китая закрыть и другие дипломатические учреждения на территории страны. Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, запись которой размещена в Twitter Белого дома.

«Что касается закрытия дополнительных миссий, то это всегда возможно», — заявил Трамп.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал политической провокацией требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне.

До этого Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга. Позже в китайском МИД заявили, что американское правительство разжигает ненависть в отношении КНР.

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