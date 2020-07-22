Собянин назвал новую должность уволившегося главы департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что уволившийся глава столичного департамента образования Исаак Калина будет работать советником градоначальника.

«Сегодня подписал распоряжение об увольнении Калины Исаака Иосифовича с должности руководителя департамента образования города по его собственному желанию. Будет продолжать работу в должности моего советника», — написал мэр.

Он добавил, что почти за 10 лет работы Калины на этой должности школьное образование в Москве стало одним из лучших в мире и более доступным для большинства столичных детей.

Собянин поблагодарил Калину за «подвижническую работу на одной из самых важных должностей в правительстве Москвы».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин рассказал о санитарной безопасности на ЕГЭ в Москве

— Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

— Собянин уволил возглавлявшего 10 лет департамент образования Москвы Калину