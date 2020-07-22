В МИД КНР заявили, что получили угрозы взрыва посольства страны в Вашингтоне
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что ведомство получило информацию об угрозах взрывов и убийств в адрес посольства страны в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
«Китайское посольство получило угрозы подрыва и убийства, что является следствием распространения клеветы и разжигания ненависти правительством США», — сказала Хуа Чуньин.
Подробности инцидента она не привела.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга. Позже в китайском МИД заявили, что американское правительство разжигает ненависть в отношении КНР.
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