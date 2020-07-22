«Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в конституционный суд

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» подала жалобу в конституционный суд на кабмин и канцлера страны Ангелу Меркель из-за ее реакции на выборы главы Тюрингии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

По информации пресс-службы, Меркель во время государственного визита по странам Африки заявила, что результаты выборов в регионе должны быть пересмотрены из-за того, что главу Тюрингии поддержали члены «Альтернативы».

В ходе голосования депутаты от националистов поддержали выдвижение кандидата от партии Меркель «Христианско-демократический союз», которая позднее возмутилась этим фактом. Скандал разгорелся до того, что председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что подаст в отставку.

«Тот, кто в качестве главы правительства во время официального государственного визита использует международную сцену, чтобы делегитимировать результат демократических выборов и выступает с запретом коалиции, тот злоупотребляет своим должностным положением», — заявили в пресс-службе «Альтернативы для Германии».

Депутаты от националистов занимают третьей место в парламенте страны, а в Тюрингии они контролируют 23% голосов.

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