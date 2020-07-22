В МИД назвали стоимость электронной визы в Россию

Граждане других государств смогут оформить новую электронную визу в РФ сроком до 60 дней за 40$ (около 2,8 тыс. рублей), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина.

«Пока так думаем, что где-то на уровне, наверно, 40 долларов», — сказал Волынкин.

Он отметил, что список стран, граждане которых смогут оформить себе такие визы, вскоре определит российский кабмин.

Ранее Госдума приняла законопроект, определяющий электронные визы, как самостоятельную категорию въездных документов. Они заработают в РФ с 1 января 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Небольшие гостиницы получат субсидии

— США отменили решения по студенческим визам

— Украина ввела безвизовый режим для граждан шести стран