Мишустин впервые отчитается о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин представит в Госдуме свой первый отчет о результатах работы правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как уточняется, он поднимет вопросы борьбы с распространением коронавируса, поддержки сфер здравоохранения и образования, развития рынка труда и жилищного строительства, а также ряд экономических опросов.

Также он затронет темы цифровой трансформация государственного управления, реализации общенационального плана по ряду проектов, развития промышленного производства, сельского хозяйства, внутреннего туризма и отрасли информационных технологий.

Кроме того, Мишустин ответит на вопросы депутатов.

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