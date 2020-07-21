Греция не сообщила посольству РФ об осуждении российских моряков на 253 года

Греция так и не уведомила посольство РФ об осуждении двух российских моряков на 253 года колонии, написало дипведомство в Facebook.

«Официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в посольство до настоящего момента не поступало», — говорится в сообщении

Ранее в Греции российских моряков Константина Семенова и Ивана Возниковцева приговорили к 253 годам колонии за нелегальную перевозку мигрантов. Такой большой срок объясняется тем, что моряки перевезли около двадцати человек, за каждого из которых получили от 7 до 12 лет.

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