Греция не сообщила посольству РФ об осуждении российских моряков на 253 года
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Греция так и не уведомила посольство РФ об осуждении двух российских моряков на 253 года колонии, написало дипведомство в Facebook.
«Официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в посольство до настоящего момента не поступало», — говорится в сообщении
Ранее в Греции российских моряков Константина Семенова и Ивана Возниковцева приговорили к 253 годам колонии за нелегальную перевозку мигрантов. Такой большой срок объясняется тем, что моряки перевезли около двадцати человек, за каждого из которых получили от 7 до 12 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции