Россия профинансирует программу против искажения истории

Россия выделит средства на программу против искажения истории Второй мировой войны, пишет «Известия» со ссылкой на методические материалы Минфина.

Отмечается, что финансовую поддержку получит фонд «История Отечества». Точная сумма не уточняется, но, по словам главы организации Константина Могилевского, речь может идти о нескольких миллиардах.

Средства будут использоваться для публикации архивных документов и их продвижения, а также оперативного реагирования на попытки исказить историю.

Детали определят при планировании федерального бюджета на 2021-2023 годы.

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