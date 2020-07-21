Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного короля

Состояние здоровья короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, которого госпитализировали из-за воспаления желудочного пузыря, стабильно и не вызывает опасений, пишет газета »Аль-Оказ» со ссылкой на источники.

«Король Сальман в порядке, нет поводов для беспокойства за его здоровье», — сказали источники.

19 июля монарха доставили в больницу, чтобы провести обследование на фоне обострившегося желчного пузыря.

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